«Фиорентина» – «Интер»: Кокорин остался в запасе

Сегодня, 21 сентября, состоится матч чемпионата Италии между флорентийской «Фиорентиной» и миланским «Интером». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Главный арбитр противостояния — Микаэль Фаббри.

Команды огласили стартовые составы на игру:

«Фиорентина»: Дронговский, Бенасси, Миленкович, Настасич, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Дункан, Соттиль, Влахович, Гонсалес.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

Российский нападающий флорентийской «Фиорентины» Александр Кокорин оказался в запасе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.