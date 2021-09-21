Карпин рассказал о разговоре с Дзюбой перед его отказом от вызова в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о телефонном разговоре с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.



«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что ещё не готов, что ему ещё надо набирать форму, что он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените».



Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список. Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Новость по теме Артём Дзюба отказался принять приглашение в сборную России