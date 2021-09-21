«Аталанта» — «Сассуоло»: Миранчук не попал в стартовый состав, Малиновский — в основе

Сегодня, 21 сентября, бергамская «Атланта» на своём поле примет «Сассуоло» из одноимённого города в матче 5-го тура чемпионата Италии. Встреча начнётся в 21:45 мск. Матч состоится на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Главный арбитр матча — Давиде Масса.

Команды огласили стартовые составы:

«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Джимсити, Дзаппакоста, де Рон, Коопмейнерс, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата.



«Сассуоло»: Консильи, Кирьякопулос, Феррари, Айхан, Мюльдюр, Магнанелли, Траоре, Фраттези, Бога, Берарди, Дефрель.

В текущем сезоне Миранчук лишь дважды начинал поединки команды в списке основных, но так и не провёл на поле более 50 минут в отдельно взятом матче. Также россиянин пока не сумел отметиться голом в новом розыгрыше Серии А.