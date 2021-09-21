Гол Доменико Кришито на последних минутах не позволил «Болонье» обыграть «Дженоа»

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч между «Болоньей» из одноимённого города и «Дженоа» из Генуи. Встреча прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Главным арбитром был Франческо Фурно. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

На 49-й минуте матча шотландский защитник хозяев Аарон Хики забил гол. Уже через 6 минут футболист «Дженоа» Маттиа Дестро после передачи бывшего игрока петербургского «Зенита» Доменико Кришито занёс мяч в ворота соперников.

За 5 минут до конца основного времени матча нападающий хозяев австриец Марко Арнаутович реализовал пенальти. Уже через 4 минуты Доменико Кришито забил пенальти, сравняв счёт. Таким образом, Доменико Кришито набрал в этом матче 2 балла по системе гол+пас.