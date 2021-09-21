Карпин: как Агаларову попасть в итоговый список? Забивать по два гола в каждом матче

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов форварда «Уфы» Гамида Агаларова в национальную команду.



«По той информации, которая есть у меня, возможно, Караваев восстановится к последнему туру РПЛ перед матчами сборной.



Что нужно делать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной? Ничего сверхъестественного. Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча.

Насколько я доволен нынешней комплектацией сборной по пятибалльной шкале? На пять баллов. Продолжит ли сборная России играть по схеме 4-3-3? Понятно, что в зависимости от соперника меняется структура. Но это базовая схема. Я хочу играть по схеме 4-3-3. Повторюсь, в футбол играет не схема, а футболисты», — цитирует Карпина «Матч ТВ».