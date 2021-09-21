В стартовом составе «Атлетико» на матч с «Хетафе» вышли игроки из 10 разных стран

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе идёт матч 6-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» — «Атлетико». В стартовом составе «матрасников» на поле вышло 10 игроков из разных стран, что стало рекордом клуба в чемпионате Испании, сообщает Gracenote.



Стартовый состав «Атлетико» выглядел следующим образом: Облак (Словения), Хименес (Уругвай), Савич (Черногория), Триппьер (Англия), Лоди (Бразилия), Эррера (Мексика), Льоренте (Испания), Карраско (Бельгия), Суарес (Уругвай), Гризманн (Франция), Корреа (Аргентина).



Таким образом, в составе «матрасников» на поле было только два игрока с одним паспортом – уругвайцы Хименес и Суарес.



В данный момент заканчивается второй тайм матча. Счёт – 1:0 в пользу «Хетафе». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Хетафе» — «Атлетико».



«Атлетико» набрал 11 очков в пяти турах испанской Примеры сезона-2021/2022. Мадридский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице. «Хетафе» после пяти туров не имеет в своём активе очков и занимает 19-е место в таблице чемпионата.