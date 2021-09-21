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«Хетафе» — «Атлетико»: Суарес сравнял счёт в матче

«Хетафе» — «Атлетико»: Суарес сравнял счёт в матче
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Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе идёт матч 6-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» — «Атлетико».

Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. Защитник «Хетафе» Стефан Митрович забил гол с передачи Неманьи Максимовича и вывел свою команду вперёд.

На 78-й минуте встречи нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил гол с передачи Марио Эрмосо и сравнял счёт матча.

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогают ассистенты Диего Барберо Севилья и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр – Льюис Бестард Сервера.

В данный момент заканчивается второй тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Хетафе» — «Атлетико».

«Атлетико» набрал 11 очков в пяти турах испанской Примеры сезона-2021/2022. Мадридский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице. «Хетафе» после пяти туров не имеет в своём активе очков и занимает 19-е место в таблице чемпионата.

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