«Как Роналду, решила пробить пяткой». Игрок женской сборной России — о голе Черногории

Полузащитник женской сборной России Надежда Смирнова поделилась эмоциями от хет-трика в матча с Черногорией (5:0).
«Это мой первый хет-трик в сборной России. Я очень рада, что этот приз достался мне. Конечно, это более положительный результат, если сравнивать с игрой со сборной Азербайджана. В том матче мы забили два гола, а здесь — пять. Жалко, что в первом тайме мы смогли забить всего лишь раз, но в концовке нас прорвало. Если бы так играли в первом тайме, думаю, мячей было бы больше. Главное, что мы заработали шесть очков.
Гол пяткой? Я была спиной к чужим воротам. Чтобы развернуться, нужно было сделать лишнее касание. За доли секунды нужно было принять решение. И я, как Криштиану Роналду, решила пробить пяткой наудачу», — цитирует Смирнову «Матч ТВ».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
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