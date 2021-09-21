«Атлетико» обыграл «Хетафе», Суарес забил решающий гол в добавленное время

Сегодня, 21 сентября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 6-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Атлетико». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. Защитник «Хетафе» Стефан Митрович забил гол с передачи Неманьи Максимовича и вывел свою команду вперёд.
Гол Митровича в ворота «Хетафе»:
На 78-й минуте встречи нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил гол с передачи Марио Эрмосо и сравнял счёт матча. В добавленное ко второму тайму время Суарес оформил дубль, ему ассистировал Шиме Врсалько.
Суарес сравнивает счёт в матче:
Суарес забивает решающий гол в добавленное ко второму тайму время:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Диего Барберо Севилья и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр – Льюис Бестард Сервера.
В 7-м туре испанской Примеры «Атлетико» сыграет на выезде с «Алавесом». «Хетафе» также примет участие в выездном матче с «Бетисом».
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