И. Федотов: Заболотный мог получить красную со «Спартаком» раньше, побежав к фанатам

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче ЦСКА — «Спартак» (1:0) и эпизод с выбеганием форварда армейцев Антона Заболотного на трибуну.

«Карасёв отработал уверенно и спокойно, он сделал эту игру. Вопрос у меня возник только по эпизоду на 53-й минуте – стоило дать принцип преимущества после фола Умярова. Молодец и помощник Карасёва, который увидел офсайд у Промеса и отменил гол «Спартака».

Хорошо, что смотрели гол Заболотного на возможный офсайд – только делать так надо в каждом матче, а не только в дерби. Ну и по второй жёлтой Заболотному вопросов нет – он подбивал бедро соперника и делал это специально, чтобы сорвать атаку. Заболотный мог получить карточку ещё раньше – когда побежал к болельщикам на трибуну, но Карасёв в том моменте мудро отвернулся и не стал его наказывать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.