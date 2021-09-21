«Атлетик» — «Райо Вальекано»: составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Райо Вальекано» на матч 6-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Атлетик»: Симон, Лекуэ, Мартинес, Нуньес, де Маркос, Р. Гарсия, Саррага, Весга, Муньяин, Н. Уильямс, Вильялибре.
Запасные: Ахирресабала, Баленсиага, Капа, Эйсагирре, Вивиан, Д. Гарсия, Венседор, И. Уильямс, Беренгер, Морсильо, Гальдеано.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Мараш, Балиу, Ф. Гарсия, Катена, Лопес, Сисс, Комесанья, А. Гарсия, Гвардиола, Паласон.
Запасные: Зидан, Эрнандес, Родригеш, Савельич, О. Мартин, Нтекья, Посо, Суарес, Бебе, Фалькао, А. Мартин, Касми.
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