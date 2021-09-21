Аллегри — о вспышке гнева после матча с «Миланом»: я тоже человек, и у меня есть эмоции

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал свою вспышку гнева после окончания домашней встречи 4-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1).



«Я тоже человек, и у меня тоже бывают эмоции. Команда играет два года без перерывов, поэтому те, кто входит в игру со скамейки, должны проявлять больше заряженности на борьбу. Я требую уважения как от тех, кто начинает игру, так и от тех, кто находится на скамейке запасных. Должно быть чувство уважения и ответственности», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Аллегри покинул поле после матча, крича на своих игроков, так как был недоволен их отношением к игре и не смог скрыть своего разочарования.

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.