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«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 Кубка лиги

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 Кубка лиги
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити». Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась со счётом 3:0.

На 4-й минуте первый гол забил полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино, ему ассистировал нападающий Дивок Ориги. В конце первого тайма форвард «Норвича» Христос Дзолис не реализовал пенальти. На 50-й минуте Ориги увеличил преимущество «Ливерпуля», голевую передачу отдал Константинос Цимикас. На 80-й минуте Минамино оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
21 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Минамино – 4'   0:2 Ориги – 50'   0:3 Минамино – 80'

Результаты других встреч 1/16 финала Кубка английской лиги:

«Бёрнли» — «Рочдейл» — 4:1

«Брентфорд» — «Олдхэм» — 7:0

«Уиган» — «Сандерленд» — 0:2

«Уотфорд» — «Сток Сити» — 1:3

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