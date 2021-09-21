«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 Кубка лиги

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» разгромил «Норвич Сити». Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась со счётом 3:0.

На 4-й минуте первый гол забил полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино, ему ассистировал нападающий Дивок Ориги. В конце первого тайма форвард «Норвича» Христос Дзолис не реализовал пенальти. На 50-й минуте Ориги увеличил преимущество «Ливерпуля», голевую передачу отдал Константинос Цимикас. На 80-й минуте Минамино оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

Результаты других встреч 1/16 финала Кубка английской лиги:

«Бёрнли» — «Рочдейл» — 4:1

«Брентфорд» — «Олдхэм» — 7:0

«Уиган» — «Сандерленд» — 0:2

«Уотфорд» — «Сток Сити» — 1:3