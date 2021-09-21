«Интер» в гостях уверенно обыграл «Фиорентину». Кокорин остался в запасе

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч между «Фиорентиной» и миланским «Интером». Команды встречались на стадионе «Артемио Франки». Главным арбитром игры был Микаэль Фаббри. Противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу миланского клуба.
На 23-й минуте футболисты «Фиорентины» открыли счёт. Гонсалес левым краем ворвался в штрафную и зряче прострелил на дальнюю штангу, откуда Соттиль в касание переправил мяч в сетку ворот! Это первый гол Риккардо за «фиалок».
На 52-й минуте футболист «Интера» Маттео Дармиан ударом с правой поразил дальний угол ворот, сравняв счёт в матче.
Однако уже через 2 минуты игроки миланской команды повели в счёте. Хакан Чалханоглу от угла поля исполнил навес в штрафную, Эдин Джеко продавил защитника и головой направил мяч в ворота.
На 87-йминуте Гальярдини ворвался в штрафную, в падении протолкнул мяч на Перишича, который поразил открытый ближний угол ворот.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 22 сентября 2021
-
00:26
-
00:23
-
00:12
-
00:10
-
00:00
- 21 сентября 2021
-
23:42
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:51
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:09
-
22:01
-
21:53
-
21:53
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:16
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
21:01
-
20:55
-
20:53
-
20:44