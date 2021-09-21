«Интер» в гостях уверенно обыграл «Фиорентину». Кокорин остался в запасе

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч между «Фиорентиной» и миланским «Интером». Команды встречались на стадионе «Артемио Франки». Главным арбитром игры был Микаэль Фаббри. Противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу миланского клуба.

На 23-й минуте футболисты «Фиорентины» открыли счёт. Гонсалес левым краем ворвался в штрафную и зряче прострелил на дальнюю штангу, откуда Соттиль в касание переправил мяч в сетку ворот! Это первый гол Риккардо за «фиалок».

На 52-й минуте футболист «Интера» Маттео Дармиан ударом с правой поразил дальний угол ворот, сравняв счёт в матче.

Однако уже через 2 минуты игроки миланской команды повели в счёте. Хакан Чалханоглу от угла поля исполнил навес в штрафную, Эдин Джеко продавил защитника и головой направил мяч в ворота.

На 87-йминуте Гальярдини ворвался в штрафную, в падении протолкнул мяч на Перишича, который поразил открытый ближний угол ворот.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.