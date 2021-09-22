Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Карлос отреагировал на клетку на украинском стадионе «Ингулец»

Роберто Карлос отреагировал на клетку на украинском стадионе «Ингулец»
Комментарии

Защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отреагировал на решётку на гостевом секторе украинского стадиона «Ингулец».

«Если болельщики очень агрессивные, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что я видел из украинского футбола. Можно запретить вход на стадион, но ставить клетку… Это же не животные какие-то. Это неправильно», – приводит слова Роберто Карлоса «Бомбардир».

Напомним, недавно в сети появилась информация, что болельщикам приезжей на стадион «Ингулец» команды приходится сидеть в клетке. Три ряда пластмассовых сидений огородили железными прутьями, что больше напоминает вольер для животных.

Роберто Карлос — трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, четырёхкратный чемпион Испании, двукратный чемпион Бразилии, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки.

Новость по теме
«Аталанта» минимально обыграла «Сассуоло». Малиновский отдал голевой пас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021