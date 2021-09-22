Роберто Карлос отреагировал на клетку на украинском стадионе «Ингулец»

Защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отреагировал на решётку на гостевом секторе украинского стадиона «Ингулец».

«Если болельщики очень агрессивные, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что я видел из украинского футбола. Можно запретить вход на стадион, но ставить клетку… Это же не животные какие-то. Это неправильно», – приводит слова Роберто Карлоса «Бомбардир».

Напомним, недавно в сети появилась информация, что болельщикам приезжей на стадион «Ингулец» команды приходится сидеть в клетке. Три ряда пластмассовых сидений огородили железными прутьями, что больше напоминает вольер для животных.

Роберто Карлос — трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, четырёхкратный чемпион Испании, двукратный чемпион Бразилии, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки.