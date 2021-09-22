Ракицкий в форме «Зенита» поздравил владельца «Шахтёра» с днём рождения

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил владельца донецкого «Шахтёра» Рината Ахметова с днём рождения.



«Спасибо за всё, что вы сделали для моей семьи. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена. Надеюсь, ещё с вами поработаем», — сказал Ракицкий в видео, опубликованном в «сториз» его «инстаграма».

Также Ракицкий опубликовал пост с текстовым поздравлением. «С днём рождения, Ринат Леонидович! В сердце большое уважение и теплота к вам! Спасибо за то, что вы делаете, за любовь к футболу, за настоящую любовь к своему родному дому! Вы — пример! Вы — настоящий мужчина, вы — гордость Донбасса! Гордость Украины!» — написал игрок.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинского футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе «Зенита» Ярослав — трёхкратный чемпион России. С «Шахтёром» Ракицкий завоевал восемь чемпионских трофеев.