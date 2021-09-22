«Куинз Парк Рейнджерс», «Саутгемптон», «Лидс» вышли по пенальти в 1/8 финала Кубка лиги

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Куинз Парк Рейнджерс» обыграл «Эвертон» в послематчевой серии пенальти. Встреча проходила на стадионе «Лофтус Роуд» в Лондоне и завершилась в основное время со счётом 2:2 и 8:7 по пенальти в пользу хозяев.



В составе «Куинз Парк Рейнджерс» дубль оформил нападающий Чарльз Остин. За «ирисок» отличился Лука Динь, который забил с передачи Эндроса Таунсенда. Ещё один гол забил сам Таунсенд. В послематчевой серии удар полузащитника Тома Дэвиса отбил вратарь хозяев.

В другом матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Саутгемптон» одолел «Шеффилд Юнайтед» в послематчевых пенальти. Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «клинков» забитыми мячами отличились Энда Стивенс и Оливер Макбарни. За «святых» забили Ибраима Диало и Мохаммед Салису. В серии пенальти победу одержали футболисты «Саутгемптона» (4:2). Два удара футболистов «Шеффилда» отбил вратарь Фрейзер Фостер.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Фулхэм» — «Лидс Юнайтед» также был завершён послематчевой серией одиннадцатиметровых. Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж», победу одержал «Лидс».



Команды не смогли забить друг другу в основное время. В послематчевой серии пенальти «павлины» оказались успешнее (6:5).