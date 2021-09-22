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«Куинз Парк Рейнджерс», «Саутгемптон», «Лидс» вышли по пенальти в 1/8 финала Кубка лиги

«Куинз Парк Рейнджерс», «Саутгемптон», «Лидс» вышли по пенальти в 1/8 финала Кубка лиги
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Куинз Парк Рейнджерс» обыграл «Эвертон» в послематчевой серии пенальти. Встреча проходила на стадионе «Лофтус Роуд» в Лондоне и завершилась в основное время со счётом 2:2 и 8:7 по пенальти в пользу хозяев.

В составе «Куинз Парк Рейнджерс» дубль оформил нападающий Чарльз Остин. За «ирисок» отличился Лука Динь, который забил с передачи Эндроса Таунсенда. Ещё один гол забил сам Таунсенд. В послематчевой серии удар полузащитника Тома Дэвиса отбил вратарь хозяев.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
21 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Окончен
2 : 2
8 : 7
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Остин – 18'   1:1 Динь – 30'   2:1 Остин – 34'   2:2 Таунсенд – 47'

В другом матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Саутгемптон» одолел «Шеффилд Юнайтед» в послематчевых пенальти. Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «клинков» забитыми мячами отличились Энда Стивенс и Оливер Макбарни. За «святых» забили Ибраима Диало и Мохаммед Салису. В серии пенальти победу одержали футболисты «Саутгемптона» (4:2). Два удара футболистов «Шеффилда» отбил вратарь Фрейзер Фостер.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
21 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 2
2 : 4
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Стивенс – 8'   1:1 Диало – 23'   1:2 Салису – 53'   2:2 Макбарни – 66'

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Фулхэм» — «Лидс Юнайтед» также был завершён послематчевой серией одиннадцатиметровых. Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж», победу одержал «Лидс».

Команды не смогли забить друг другу в основное время. В послематчевой серии пенальти «павлины» оказались успешнее (6:5).

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
21 сентября 2021, вторник. 21:45 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 0
5 : 6
Лидс Юнайтед
Лидс
Комментарии
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