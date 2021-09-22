Тренер «Специи» Мотта поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»

Главный тренер итальянской «Специи» Тьяго Мотта высказался в преддверии матча чемпионата Италии с «Ювентусом».

«У «Ювентуса» есть футболисты, которых мы не должны судить. Это команда высокого уровня с мастеровитыми игроками. Они переживают трудный момент, но я ожидаю того, что видел в матчах с «Мальмё» и «Миланом» в первом тайме и в том числе во втором, несмотря на то что они не добились результата. Мы должны показать наш максимум, играть в свой футбол, тогда и посмотрим, что получится. Мы испытываем давление», – приводит слова Мотты Football Italia.

Напомним, «Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Это худший старт команды в чемпионате с 1962 года.