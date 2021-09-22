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Гол Балотелли помог «Адана Демирспор» отыграться с 0:3 на выезде у «Бешикташа»

Гол Балотелли помог «Адана Демирспор» отыграться с 0:3 на выезде у «Бешикташа»
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В Стамбуле (Турция) на стадионе «Водафон Парк» состоялся матч 6-го тура чемпионата Турции, в котором «Бешикташ» принимал на своём поле «Адана Демирспор». Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3.

Уже к 52-й минуте матча хозяева вели с завидным преимуществом в три мяча – отличились Франсиско Монтеро с передачи Миралема Пьянича, Жозеф Соуза и Рыдван Йылмаз. На 60-й минуте гости отыграли один мяч усилиями аргентинского полузащитника Матиаса Варгаса, спустя 19 минут отличиться удалось известному итальянскому форварду «Адана Демирспор» Марио Балотелли, а на седьмой компенсированной к матчу минуте Бритт Ассомбалонга, которому ассистировал всё тот же Балотелли, принёс своей команде ничью в столь сложном матче.

«Бешикташ», набрав 14 очков в 6 матчах, по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции. «Адана Демирспор» (6) – на 12-м месте.

Турция - Суперлига. 6-й тур
21 сентября 2021, вторник. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул
Окончен
3 : 3
Адана Демирспор
Адана
1:0 Монтеро – 20'   2:0 Соуза – 43'   3:0 Р. Йылмаз – 52'   3:1 Варгас – 60'   3:2 Балотелли – 79'   3:3 Ассомбалонга – 90+7'
Удаления: Розье – 90+8' / нет
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