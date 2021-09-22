Гол Балотелли помог «Адана Демирспор» отыграться с 0:3 на выезде у «Бешикташа»

В Стамбуле (Турция) на стадионе «Водафон Парк» состоялся матч 6-го тура чемпионата Турции, в котором «Бешикташ» принимал на своём поле «Адана Демирспор». Встреча завершилась результативной ничьей – 3:3.

Уже к 52-й минуте матча хозяева вели с завидным преимуществом в три мяча – отличились Франсиско Монтеро с передачи Миралема Пьянича, Жозеф Соуза и Рыдван Йылмаз. На 60-й минуте гости отыграли один мяч усилиями аргентинского полузащитника Матиаса Варгаса, спустя 19 минут отличиться удалось известному итальянскому форварду «Адана Демирспор» Марио Балотелли, а на седьмой компенсированной к матчу минуте Бритт Ассомбалонга, которому ассистировал всё тот же Балотелли, принёс своей команде ничью в столь сложном матче.

«Бешикташ», набрав 14 очков в 6 матчах, по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции. «Адана Демирспор» (6) – на 12-м месте.