Роналду обошёл Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

Переход 36-летнего звёздного португальского форварда Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» позволил ему забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Об этом сообщает Goal.

Роналду должен заработать € 106,6 млн до вычета налогов в сезоне-2021/2022, из которых € 59,7 млн приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на «Олд Траффорд».

Лионель Месси, тем временем, располагается в рейтинге сразу позади Роналду с € 93,8 млн, а его новые одноклубники по французскому «Пари Сен-Жермен» Неймар (€ 81 млн) и Килиан Мбаппе (€ 36,7 млн) замыкают четвёрку лучших.

Игрок Клуб Общий заработок за сезон-2021/2022 Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» € 106,6 млн Лионель Месси «Пари Сен-Жермен» € 93,8 млн Неймар «Пари Сен-Жермен» € 81,0 млн Килиан Мбаппе «Пари Сен-Жермен» € 36,7 млн Мохамед Салах «Ливерпуль» € 35,0 млн Роберт Левандовски «Бавария» € 29,8 млн Андрес Иньеста «Виссел Кобе» € 29,8 млн Поль Погба «Манчестер Юнайтед» € 29,0 млн Гарет Бэйл «Реал Мадрид» € 27,3 млн Эден Азар «Реал Мадрид» € 24,7 млн