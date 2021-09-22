Роналду обошёл Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes
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Переход 36-летнего звёздного португальского форварда Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» позволил ему забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Об этом сообщает Goal.
Роналду должен заработать € 106,6 млн до вычета налогов в сезоне-2021/2022, из которых € 59,7 млн приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на «Олд Траффорд».
Лионель Месси, тем временем, располагается в рейтинге сразу позади Роналду с € 93,8 млн, а его новые одноклубники по французскому «Пари Сен-Жермен» Неймар (€ 81 млн) и Килиан Мбаппе (€ 36,7 млн) замыкают четвёрку лучших.
|Игрок
|Клуб
|Общий заработок за сезон-2021/2022
|Криштиану Роналду
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 106,6 млн
|Лионель Месси
|«Пари Сен-Жермен»
|€ 93,8 млн
|Неймар
|«Пари Сен-Жермен»
|€ 81,0 млн
|Килиан Мбаппе
|«Пари Сен-Жермен»
|€ 36,7 млн
|Мохамед Салах
|«Ливерпуль»
|€ 35,0 млн
|Роберт Левандовски
|«Бавария»
|€ 29,8 млн
|Андрес Иньеста
|«Виссел Кобе»
|€ 29,8 млн
|Поль Погба
|«Манчестер Юнайтед»
|€ 29,0 млн
|Гарет Бэйл
|«Реал Мадрид»
|€ 27,3 млн
|Эден Азар
|«Реал Мадрид»
|€ 24,7 млн
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