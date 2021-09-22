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Роналду обошёл Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

Роналду обошёл Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes
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Переход 36-летнего звёздного португальского форварда Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» позволил ему забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. Об этом сообщает Goal.

Роналду должен заработать € 106,6 млн до вычета налогов в сезоне-2021/2022, из которых € 59,7 млн приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на «Олд Траффорд».

Лионель Месси, тем временем, располагается в рейтинге сразу позади Роналду с € 93,8 млн, а его новые одноклубники по французскому «Пари Сен-Жермен» Неймар (€ 81 млн) и Килиан Мбаппе (€ 36,7 млн) замыкают четвёрку лучших.

ИгрокКлубОбщий заработок за сезон-2021/2022
Криштиану Роналду«Манчестер Юнайтед»€ 106,6 млн
Лионель Месси«Пари Сен-Жермен»€ 93,8 млн
Неймар«Пари Сен-Жермен»€ 81,0 млн
Килиан Мбаппе«Пари Сен-Жермен»€ 36,7 млн
Мохамед Салах«Ливерпуль»€ 35,0 млн
Роберт Левандовски«Бавария»€ 29,8 млн
Андрес Иньеста«Виссел Кобе»€ 29,8 млн
Поль Погба«Манчестер Юнайтед»€ 29,0 млн
Гарет Бэйл«Реал Мадрид»€ 27,3 млн
Эден Азар«Реал Мадрид»€ 24,7 млн
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