Это'О претендует на пост главы федерации футбола Камеруна

Экс-нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это'О планирует возглавить федерацию футбола Камеруна. 40-летний бывший футболист объявил на своей странице в «Твиттере», что выдвинул свою кандидатуру на выборы, пояснив, что принял это решение «из любви к Камеруну и страсти к местному футболу».

«Время на исходе. Ожидание – не вариант. Пора восстановить наш футбол», – заявил Это'О.

Выборы на пост главы федерации футбола Камеруна состоятся 11 декабря.

Самуэль Это'О четыре раза становился лучшим футболистом года в Африке. Также он является лучшим бомбардиром сборной своей страны с 56 голами в 118 матчах.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Байера» Димитар Бербатов стал кандидатом на пост президента федерации футбола Болгарии.