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Гасперини: проблемы «Аталанты» – нехватка остроты и простые ошибки в передачах

Гасперини: проблемы «Аталанты» – нехватка остроты и простые ошибки в передачах
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги матча Серии А с «Сассуоло» (2:1).

«Хорошая игра, «Сассуоло» тоже нужно отдать должное – у них быстрая, техничная команда с отличными форвардами. У нас плохо получалось во втором тайме, а первый мы выиграли 2:1, хотя счет не отражал того, что происходило на поле. Но в целом считаю результат закономерным. Наши проблемы – нехватка остроты и простые ошибки в передачах, в том числе в обостряющих. Нам не хватает точности, и это мешает играть, но, с другой стороны, такую проблему довольно легко решить», – цитирует Гасперини Football Italia.

Команды встречались в Бергамо в рамках 5-го тура Серии А. В составе победителей голы забили Робин Госенс и Давиде Дзаппакоста. Украинский хавбек Руслан Малиновский записал на свой счёт результативную передачу, россиянин Алексей Миранчук на поле не выходил.

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