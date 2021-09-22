Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

«Монако» объявил состав на матч 7-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном». Российский полузащитник Александр Головин вошел в число 20 игроков, которые могут выйти на поле.

Матч «Монако» – «Сент-Этьен» состоится в среду, 22 сентября. Начало встречи – 21:00 мск.

Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал Головина гарантом качества в игре «Монако».

«Для нас Головин — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой. Когда я возглавил «Монако», то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнёров результативными передачами», – заявил Ковач.

После шести туров монегаски имеют в своём активе пять очков и располагаются на 14-м месте. На счету Головина один гол и одна красная карточка в четырёх матчах.

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