Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

«Монако» объявил состав на матч 7-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном». Российский полузащитник Александр Головин вошел в число 20 игроков, которые могут выйти на поле.
Матч «Монако» – «Сент-Этьен» состоится в среду, 22 сентября. Начало встречи – 21:00 мск.
Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал Головина гарантом качества в игре «Монако».
«Для нас Головин — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой. Когда я возглавил «Монако», то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнёров результативными передачами», – заявил Ковач.
После шести туров монегаски имеют в своём активе пять очков и располагаются на 14-м месте. На счету Головина один гол и одна красная карточка в четырёх матчах.
\
- 22 сентября 2021
-
06:19
-
05:58
-
05:40
-
05:28
-
05:02
-
04:10
-
03:48
-
03:25
-
02:33
-
01:23
-
01:04
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:36
-
00:26
-
00:23
-
00:12
-
00:10
-
00:00
- 21 сентября 2021
-
23:42
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:51
-
22:51
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:09