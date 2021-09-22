Гуллит: было бы хорошо, если бы хоть раз «Золотой мяч» выиграл кто-то вроде Канте

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит выразил надежду, что французский полузащитник Н'Голо Канте возьмёт «Золотой мяч». По мнению Гуллита, ситуация француза схожа с той, что была у Франко Барези, который так и не выиграл «Золотой мяч».

«Это та же история, что и с Барези. Он не мог выиграть «Золотой мяч», несмотря на свой уровень игры. Игроки, которые забивают голы, всегда получают шоу. Было бы хорошо, если бы хоть раз выиграл тот, кто не в центре внимания. Кто-то вроде Канте, который играл очень хорошо и тоже заслуживает «Золотой мяч», – цитирует Гуллита L'Equipe.

Официальная церемония вручения «Золотого мяча» в этом году должна состояться в декабре в Париже.

В августе Канте был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов прошлого сезона по версии УЕФА. В составе «Челси» Канте стал победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В финале турнира лондонские «аристократы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0.