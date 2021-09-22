Источник: «Барселона» не рассматривает Пирло в качестве сменщика Кумана

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло не входит в число претендентов на пост наставника «Барселоны». Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто.

Ранее испанский журналист Жерар Морено сообщил, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта рассматривает кандидатуру Пирло на случай увольнения Рональда Кумана. Также в список претендентов на эту должность, по информации Морено, входят Антонио Конте, Филлип Коку и Хави.

Напомним, Пирло покинул пост главного тренера в мае текущего года, так как в минувшем сезоне туринский клуб впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА.

После четырёх матчей «Барселона» с 8 очками занимает в таблице Чемпионата Испании восьмое место.