Ривалдо оценил перспективы 18-летнего Каики в «Манчестер Сити»

Обладатель «Золотого мяча» 1999 года, бразилец Ривалдо оценил перспективы 18-летнего соотечественника Каики в «Манчестер Сити». Английский клуб договорился с бразильским «Флуминенсе» о переходе вингера в апреле 2021 года.

«Юного вингера Каики, который стал игроком „Ман Сити“, высоко оценивают в бразильской прессе. Он может стать очень хорошим игроком в будущем. Но он отправляется в английский футбол в 18 лет, ему потребуется время на адаптацию. Пока не стоит рассчитывать на его появление в первой команде.

Присутствие Габриэла Жезуса поможет парню. Я уверен, что через год или два он станет важным футболистом в команде Пепа Гвардиолы. Он будет забивать голы и делать результативные передачи», — цитирует Ривалдо Betfair.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за юношу не менее € 10 млн. Сумма может увеличиться € 16 млн за счёт различных бонусов. Кроме того, «Флуминенсе» получит 20% от последующей продажи Кайки. Бразилец останется во «Флуминенсе» до конца бразильского сезона (декабря 2021 года).

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

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