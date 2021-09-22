Гвардиола поблагодарил академию «Манчестер Сити» после разгромной победы в Кубке лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Уиком Уондерерс» (6:1).



«Я просто должен поблагодарить академию клуба. Здесь делают невероятную работу. Есть ощущение, что в академии не просто один или два хороших футболиста, а их очень много. Академия вкладывает в них правильные ценности, чтобы они смогли стать хорошими профессиональными игроками. У них есть талант.



Думаю, мы можем рассчитывать на воспитанников академии. Мы увидели это в матче Кубка лиги и знаем, насколько хороши футболисты. Как тренер основной команды, я получаю от этого удовольствие, ведь могу воспользоваться услугами этих ребят», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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