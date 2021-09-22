Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола поблагодарил академию «Манчестер Сити» после разгромной победы в Кубке лиги

Гвардиола поблагодарил академию «Манчестер Сити» после разгромной победы в Кубке лиги
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Уиком Уондерерс» (6:1).

«Я просто должен поблагодарить академию клуба. Здесь делают невероятную работу. Есть ощущение, что в академии не просто один или два хороших футболиста, а их очень много. Академия вкладывает в них правильные ценности, чтобы они смогли стать хорошими профессиональными игроками. У них есть талант.

Думаю, мы можем рассчитывать на воспитанников академии. Мы увидели это в матче Кубка лиги и знаем, насколько хороши футболисты. Как тренер основной команды, я получаю от этого удовольствие, ведь могу воспользоваться услугами этих ребят», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
«Манчестер Сити» разгромил «Уиком Уондерерс» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021