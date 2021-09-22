Английский полузащитник, проведший 13 игр в АПЛ, забил в дебютном матче за «Металлист»

28-летний английский полузащитник Кадим Харрис, подписавший контракт с харьковским «Металлистом», отметился голом в первой же игре за новую команду. В матче 1/16 финала Кубка Украины харьковский клуб, выступающий в Первой лиге, обыграл представителя Премьер-лиги черниговскую «Десну» со счётом 2:1.

Харрис вышел на поле на 60-й минуте, а на 73-й сравнял счёт в матче. «Металлист» вырвал победу на 88-й минуте.

Кадим является воспитанником «Уиком Уондерерс», в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже он играл за «Кардифф Сити», «Брентфорд», «Барнсли» и «Шеффилд Уэнсдей». Кадим провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол. Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе.

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