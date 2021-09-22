Куман: Месси всё заслонил собой в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о бывшем нападающем каталонцев Лионеле Месси, ныне выступающем за «Пари Сен-Жермен».



«Месси всё заслонил собой в «Барселоне». Все проблемы клуба он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но он имел определяющую роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение. До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим наслаждением. Он всегда был эффективен, никаких лишний движений», — приводит слова Кумана Voetbal International.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.