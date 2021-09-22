Российского футболиста, выступающего в Австрии, дисквалифицировали на 48 матчей

Российский футболист-любитель австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев наказан длительной дисквалификацией за удар соперника головой, сообщает Kronen Zeitung.



Инцидент произошёл во время матча девятой лиги Австрии «Гёфис/Заттайнс» — «Виктория Брегенц», который состоялся 11 сентября. Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую жёлтую карточку. Объяснения арбитра не устроили футболиста и он сказал: «Я покажу вам, за что стоит наказывать». После этого Арсанукаев головой сломал нос сопернику.



Информация о произошедшем была передана в суд. Пострадавший футболист перенёс операцию, восстановление игрока займёт несколько недель. Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей и не сможет играть в футбол до осени 2023 года.

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