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Российского футболиста, выступающего в Австрии, дисквалифицировали на 48 матчей

Российского футболиста, выступающего в Австрии, дисквалифицировали на 48 матчей
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Российский футболист-любитель австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев наказан длительной дисквалификацией за удар соперника головой, сообщает Kronen Zeitung.

Инцидент произошёл во время матча девятой лиги Австрии «Гёфис/Заттайнс» — «Виктория Брегенц», который состоялся 11 сентября. Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую жёлтую карточку. Объяснения арбитра не устроили футболиста и он сказал: «Я покажу вам, за что стоит наказывать». После этого Арсанукаев головой сломал нос сопернику.

Информация о произошедшем была передана в суд. Пострадавший футболист перенёс операцию, восстановление игрока займёт несколько недель. Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей и не сможет играть в футбол до осени 2023 года.

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