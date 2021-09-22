Алексей Сорокин: весь Санкт-Петербург будет охвачен событиями финала Лиги чемпионов

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о подготовке к финалу Лиги чемпионов-2021/2022, который пройдёт в России.



«Очень рады вновь оказаться организаторами яркого события. Коллеги из УЕФА отмечали, что не помнят такого, чтобы после Евро город принимал матч Лиги чемпионов. Матч сложный и особенный. С огромной нагрузкой на город-организатор. Ведь финалисты становятся известны незадолго до проведения матча. Мы находимся на стадионе в рамках третьего рабочего визита. Предыдущие были виртуально, сегодня очно и принимаем группу около 30 человек. Нельзя относиться к финалу как к одному матчу, события пройдут в течение четырёх дней. Весь город будет охвачен этим», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Изначально планировалось, что Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись.

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