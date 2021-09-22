В ЦСКА показали, кто скрывается в костюме коня-маскота клуба
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Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева рассказала, что в костюме коня-талисмана клуба скрывается не мужчина, а девушка.
«А вы знали, что наш маскот — девушка? Единственная в Европе, между прочим», — написала Кирильчева на своей странице в «Инстаграме» и поделилась фото, на котором девушка, выступающая в роли коня-маскота, запечатлена без маски.
Фото: «Инстаграм» Катерины Кирильчевой
Московский ЦСКА в 8 матчах набрал 13 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20). В следующем туре чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 27 сентября. Напомним, действующим чемпионом России является «Зенит».
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