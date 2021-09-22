Томаш Кушчак: Криштиану Роналду изменит всё в «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Томаш Кушчак прокомментировал возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в клуб. О трансфере 36-летнего нападающего из «Ювентуса» в «МЮ» было объявлено в конце августа.

«Подписание Роналду — громкое заявление клуба. Это то, чего команде так долго не хватало. Он может вывести клуб на новый уровень. В последние пару лет „Манчестер Юнайтед“ разочаровывал. Болельщики были недовольны тем, что игроки приходят и уходят, тренеры меняются, а команда никак не может найти свой ритм.

Но теперь они подписали Криштиану Роналду. Это лучший футболист мира. Я так считаю, потому что играл с ним. В любом чемпионате Роналду становился лучшим — в Англии, Испании и Италии. Он выходит на поле и проявляет себя, становясь главной фигурой. В «Манчестер Юнайтед» Криштиану изменит всё. Он уже с первого матча начал оказывать влияние. Мы видим, как изменился настрой болельщиков и игра команды. Это здорово», — цитирует Кушчака Give Me Sport.

После возвращения в «МЮ» португалец забивает в каждом матче. В игре 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) он оформил дубль, а затем в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 Роналду поразил ворота «Янг Бойз» (1:2). В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает третье место.

Видео гола Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

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