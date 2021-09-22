Форвард «Балтики» попал в расширенный список сборной Казахстана на матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов включил в расширенный список национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 ряд игроков, пропустивших прошлый сбор, сообщает Meta-ratings.kz.



По информации источника, в список попали форвард «Балтики» Роман Муртазаев, защитник «Актобе» Дмитрий Шомко, игрок «Ордабасы» Сагадат Турсынбай, футболист «Тобола» Багдат Каиров, лидер «Тараза» Бауыржан Байтана, нападающий «Шахтёра» Оралхан Омиртаев и игрок «Жетысу» Айбар Жаксылыков.



В октябре сборная Казахстана проведёт два матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 9 октября подопечные Талгата Байсуфинова сыграют с национальной командой Боснии и Герцеговины, а 12 октября проведут встречу с Финляндией.

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