Радослав Ковач: сейчас только Черчесов может спасти «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач назвал экс-наставника сборной России Станислава Черчесова самым подходящим кандидатом для работы с красно-белыми.



«Осталось две игры до перерыва на матчи сборных, поэтому можно дать Витории время. Но, конечно, место во втором десятке для «Спартака» — это очень плохо.



А вообще считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он — хороший тренер, который провёл прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант. К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал ещё мудрее. Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чём думает. Самое то для «Спартака», — цитирует Ковача Sport24.