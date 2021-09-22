Месси, Рамос и Верратти не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Метцем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в заявку коллектива на матч 7-го тура чемпионата Франции с «Метцем», сообщает пресс-служба клуба. Также в матче не примут участия защитник Серхио Рамос и полузащитник Марко Верратти.



Напомним, Лионель Месси получил ушиб ноги в матче с «Лионом» (2:1) и был заменён. 21 сентября аргентинский футболист прошёл процедуру МРТ, которая подтвердила признаки ушиба кости. Новое медицинское обследование Месси будет проведено через 48 часов.



Матч 7-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Метц» — «ПСЖ» состоится сегодня, 22 сентября, на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Начало встречи — в 22:00 мск. «ПСЖ» набрал 18 очков за шесть туров и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» (3) – на последней позиции.

Новость по теме Лионель Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Метцем»