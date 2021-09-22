Симеоне: Гризманн находится в процессе адаптации к нынешнему «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после матча испанской Примеры с «Хетафе» (2:1) высказался об игре нападающего Антуана Гризманна.



«Антуан был рад вернуться. Сейчас он находится в процессе адаптации к нынешнему «Атлетико», который отличается от того, который он оставил. Я не сомневаюсь, что Антуан всё преодолеет и оправдает возложенные на него надежды. Нам повезло, что он с нами», — приводит слова Симеоне Marca.



Напомним, Гризманн перешёл в мадридский «Атлетико» на правах аренды из «Барселоны» в минувшее трансферное окно. Соглашение включает в себя обязательство выкупа французского игрока за € 40 млн. Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико».

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