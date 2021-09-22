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Уругвайский хавбек Карлос Де Пена согласился остаться в киевском «Динамо»

Уругвайский хавбек Карлос Де Пена согласился остаться в киевском «Динамо»
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Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена продолжит карьеру в киевском «Динамо», сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, ранее футболист не намеревался продлевать контракт с клубом, рассчитанный до конца декабря 2021 года. Позже главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу изъявил желание сохранить игрока, и клуб вступил в переговоры с агентами уругвайца. Сообщается, что переговоры прошли успешно, Де Пена дал своё согласие на продление соглашения. В ближайшее время стороны уладят последние детали и подпишут новый контракт.

Напомним, Де Пена выступает за киевское «Динамо» с апреля 2019 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 7 матчах за клуб, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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