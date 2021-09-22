Ковалевски: не знаю Виторию лично, но он не подходит «Спартаку»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски заявил, что главный тренер красно-белых Руй Витория не подходит клубу.
«Я смотрел последние два матча «Спартака». Ещё мне удалось наблюдать за тренировками красно-белых. И знаете, качество подготовки есть. Но адекватная реакция в принятии решений отсутствует. Ментально эта команда не работает. Нужно задуматься над этой проблемой. Это не вчерашняя система. «Спартаку» нужен толчок! Замена тренера может быть таким толчком. Видно, что команда в кризисе. Но нужно хорошо подумать над кандидатом. Мы наблюдали, что успешного результата удавалось достичь тренерам, которые заводили команду эмоционально до матча и после. Вот такой тренер и нужен «Спартаку».
Я не знаю Виторию лично, но мое мнение со стороны: он не подходит команде. Ментально это не человек «Спартака».
Готов ли я вернуться в команду? Я бы принял такой вызов. В какой роли, я не знаю. Но я бы рассмотрел такой вариант», — цитирует Ковалевски «Спорт-экспресс».
- 22 сентября 2021
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