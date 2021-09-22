Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал, что подал в суд на американскую компанию Facebook.



«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — цитирует Хохлова «Октагон».



Тренер «Ротора» подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле, следует из картотеки этого органа. В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определенные действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.