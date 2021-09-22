Семак высказался о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о расширенном списке сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, а также прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду.
«Конечно, для любого тренера чем больше игроков есть в распоряжении, тем лучше можно подготовиться. Сборная — естественно, это дополнительные эмоциональные и физические нагрузки, возможный травматизм на фоне очень важных матчей для национальной команды. Но интересы сборной, естественно, превыше всего. Будем болеть за наших ребят. Чем больше наших футболистов попадёт в окончательный список и чем больше сыграет, тем лучше для нас.
Что касается отказа Дзюбы от вызова в сборную, это исключительно решение Артёма. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он — взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 22 сентября 2021
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