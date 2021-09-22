Сергей Семак: в матче с «Крыльями Советов» будут играть сильнейшие

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».



«В матче с «Крыльями» будут играть сильнейшие. «Крылья Советов» очень организованно действуют, хороший подбор футболистов, многие достаточно молоды, но при этом уже имеют опыт выступления в РПЛ. Поражения в начале чемпионата? Возможно, ещё не вкатились в сезон, возможно, не хватило одного-двух игроков на позициях, которые нужно было усилить. У команды сбалансированный состав, сыгранный, они показывают результативный и качественный футбол. Будем ждать интересной игры: и они хотят победить, и мы хотим победить дома. Поэтому все будет решаться на футбольном поле», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Матч 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» состоится 25 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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