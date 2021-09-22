Хосеп Гвардиола: Акинфенва — легенда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал 39-летнего форварда «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенву легендой английского футбола. Вчера, 21 сентября, «горожане» в третьем раунде Кубка английской лиги разгромили «Уиком» со счётом 6:1.

«Мои игроки противостояли Акинфенве, легенде английского футбола. Он легенда, это правда. Мне было приятно встретиться с ним. Моим игрокам было нелегко справиться с ним, но они это сделали. Мы ещё раз посмотрим видео и покажем игрокам, как нужно было решать проблемы. Но в целом игра получилась неплохой», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Фото Адебайо Акинфенвы доступно в его «инстаграме»

Акинфенва считается одним из самых габаритных действующих профессиональных футболистов в мире. Он выступает за «Уиком» с 2016 года.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

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