Полузащитник «Ювентуса» Артур попал в автомобильную аварию в Турине

Полузащитник «Ювентуса» Артур стал участником автомобильной аварии, которая состоялась утром 22 сентября в Турине, сообщает Football Italia.
Происшествие на дороге обошлось без серьёзных травм. Сообщается, что футболист не является инициатором дорожно-транспортного происшествия. У «Феррари», за рулём которой находился Артур, есть повреждение – разбита правая фара. Сам футболист направлялся в медицинский центр, где должен был пройти дополнительное обследование.
Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 22 матча в итальянской Серии А и забил один гол.
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