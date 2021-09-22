Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ювентуса» Артур попал в автомобильную аварию в Турине

Полузащитник «Ювентуса» Артур попал в автомобильную аварию в Турине
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Артур стал участником автомобильной аварии, которая состоялась утром 22 сентября в Турине, сообщает Football Italia.

Происшествие на дороге обошлось без серьёзных травм. Сообщается, что футболист не является инициатором дорожно-транспортного происшествия. У «Феррари», за рулём которой находился Артур, есть повреждение – разбита правая фара. Сам футболист направлялся в медицинский центр, где должен был пройти дополнительное обследование.

Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 22 матча в итальянской Серии А и забил один гол.

Новость по теме
Полузащитник «Ювентуса» Артур пропустит два месяца из-за травмы колена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021