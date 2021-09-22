Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус зимой может перейти в «Базель»
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Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Bild.
По информации источника, в услугах 28-летнего немецкого вратаря заинтересован «Базель». Швейцарский клуб, который летом предпринял попытку заполучить Кариуса, не намерен отказываться от этой идеи. В январе «Базель» сделает новое предложение «Ливерпулю».
Напомним, в 2018-2020 годах Кариус играл на правах аренды в «Бешикташе», а сезон-2020/2021 провёл в берлинском «Унионе», но принял участие лишь в четырёх встречах. Контракт немецкого футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.
«Базель» в 6 матчах набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Цюрих» (14).
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