Клубы АПЛ и Чемпионшипа смогут начать испытания стоячих трибун в январе

Клубы английской Премьер-лиги и Чемпионшипа получат возможность испытать стоячие трибуны в январе 2022 года, сообщается на официальном сайте Управления безопасности спортивных площадок (SGSA).
Чтобы стать участниками испытаний, клубы должны подать заявку в SGSA до 6 октября. Если заявка будет одобрена организацией, клуб сможет протестировать стоячие трибуны с 1 января до окончания сезона-2021/2022.
Напомним, введение запрета на стоячие трибуны на стадионах Великобритании произошло после трагедии в «Хиллсборо», произошедшей в 1989 году. В результате давки на стадионе во время полуфинального матча Кубка Англии между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» погибло 97 человек. Позже болельщики требовали возвращения стоячих трибун на стадионы.
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