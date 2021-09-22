С «Дерби Каунти» сняли 12 очков за введение внешнего управления

«Дерби Каунти» подтвердил введение внешнего управления, что по регламенту Чемпионшипа повлекло к снятию с клуба 12 очков, сообщает BBC.



Ранее стало известно, что с клуба намереваются снять очки за нарушение правил финансового фэйр-плей. Нарушения датируются предыдущими сезонами. Пока неизвестно, сколько именно очков снимут с клуба, но руководство решило не ждать и объявило введение внешнего управления. При этом владельцы пытались найти покупателя для «Дерби Каунти», но пока не смогли это сделать. В последние месяцы велись переговоры с двумя потенциальными покупателями, но они сорвались.



Напомним, команду возглавляет экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. За восемь туров коллектив набрал 10 очков, но теперь с показателем «-2» занимает последнее место в турнирной таблице.