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С «Дерби Каунти» сняли 12 очков за введение внешнего управления

С «Дерби Каунти» сняли 12 очков за введение внешнего управления
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«Дерби Каунти» подтвердил введение внешнего управления, что по регламенту Чемпионшипа повлекло к снятию с клуба 12 очков, сообщает BBC.

Ранее стало известно, что с клуба намереваются снять очки за нарушение правил финансового фэйр-плей. Нарушения датируются предыдущими сезонами. Пока неизвестно, сколько именно очков снимут с клуба, но руководство решило не ждать и объявило введение внешнего управления. При этом владельцы пытались найти покупателя для «Дерби Каунти», но пока не смогли это сделать. В последние месяцы велись переговоры с двумя потенциальными покупателями, но они сорвались.

Напомним, команду возглавляет экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. За восемь туров коллектив набрал 10 очков, но теперь с показателем «-2» занимает последнее место в турнирной таблице.

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