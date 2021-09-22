Валерий Климов будет руководить «Химками» в матче Кубка России с «Саранском»
Поделиться
Валерий Климов, помощник главного тренера «Химок» Игоря Черевченко, будет руководить подмосковной командой в матче группового этапа Кубка России с «Саранском», сообщает пресс-служба «Химок».
«По решению тренерского штаба командой на матче элитного раунда Кубка России с «Саранском» будет руководить Валерий Климов. В игре не примет участия группа футболистов основного состава, оставшаяся в Химках готовиться к матчу с «Локомотивом» под руководством Игоря Черевченко», — говорится в сообщении.
Матч группового этапа Кубка России «Саранск» — «Химки» состоится сегодня, 22 сентября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало встречи — в 18:00 мск. Соперником команд по группе 8 является калининградская «Балтика».
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
17:10
-
17:07
-
16:56
-
16:54
-
16:47
-
16:37
-
16:12
-
16:04
-
15:48
-
15:34
-
15:28
-
15:12
-
15:11
-
15:03
-
14:51
-
14:42
-
14:37
-
14:21
-
14:01
-
13:44
-
13:36
-
13:22
-
13:22
-
13:11
-
13:10
-
12:56
-
12:47
-
12:32
-
12:27
-
12:23
-
12:05
-
12:03
-
11:46
-
11:34
-
11:24
Партнерский контент