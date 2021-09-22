Валерий Климов будет руководить «Химками» в матче Кубка России с «Саранском»

Валерий Климов, помощник главного тренера «Химок» Игоря Черевченко, будет руководить подмосковной командой в матче группового этапа Кубка России с «Саранском», сообщает пресс-служба «Химок».



«По решению тренерского штаба командой на матче элитного раунда Кубка России с «Саранском» будет руководить Валерий Климов. В игре не примет участия группа футболистов основного состава, оставшаяся в Химках готовиться к матчу с «Локомотивом» под руководством Игоря Черевченко», — говорится в сообщении.



Матч группового этапа Кубка России «Саранск» — «Химки» состоится сегодня, 22 сентября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало встречи — в 18:00 мск. Соперником команд по группе 8 является калининградская «Балтика».