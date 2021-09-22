«Уфа» обыграла «Легион Динамо» во 2-м туре элитного раунда Кубка России

В матче 2-го тура группового этапа Кубка России сезона-2021/2022 махачкалинский «Легион Динамо» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Махачкале. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались уфимцы (2:0).
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Колтуновым из Ростова-на-Дону. Гол в составе махачкалинцев забил полузащитник клуба Шамиль Саадуев, который уверенно реализовал пенальти. На 90-й минуте защитник гостей Алексей Никитин сравнял счёт в противостоянии.
В серии пенальти вратарь гостей Алексей Кузнецов отразил все удары с точки.
«Уфа» набрала три очка и расположилась на второй позиции в турнирной таблице группы 6. «Легион» (0) – на третьем месте. В оставшемся матче группового этапа «Уфа» сыграет на выезде с «Аланией». Встреча состоится 27 октября. Начало – в 16:00 мск.
Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Локомотив».
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