«Крылья Советов» разгромили «Знамя» со счётом 10:0

В матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 9 самарские «Крылья Советов» разгромили ногинское «Знамя». Встреча проходила на стадионе «Знамя» в Ногинске и завершилась со счётом 10:0.

На 8-й минуте первый гол в матче забил полузащитник самарцев Данил Липовой. На 20-й минуте преимущество «Крыльев Советов» увеличил Дмитрий Цыпченко, ему ассистировал Сергей Пиняев. Спустя две минуты Пиняев довёл счёт до разгромного, забив свой дебютный гол за самарскую команду. Голевую передачу отдал Владислав Сарвели. На 30-й минуте Пиняев оформил дубль, результативный пас на счету Сергея Божина.

Следующие два гола «Крыльев Советов» забил Цыпченко, который сделал хет-трик. Денис Якуба на 77-й минуте забил седьмой мяч самарцев. Иван Сергеев отправил в ворота «Знамени» восьмой и девятый голы. Гленн Бийль довершил разгром ногинской команды.

«Крылья Советов» набрали 3 очка и занимают первое место в группе 9, «Знамя» (0) — третье.